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В марте белорусы купили в шесть раз больше иностранной валюты, чем в январе

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  • 6.04.2020, 17:02
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В марте белорусы купили в шесть раз больше иностранной валюты, чем в январе

Сумма покупки составила $2 686,1 миллионов.

Белорусы за три месяца 2020 года купили иностранной валюты на $452,2 млн больше, чем продали. Это следует из статистических данных Национального банка, пишет сайт myfin.by.

В январе-марте физические лица купили наличной и безналичной валюты на $2 686,1 млн в эквиваленте. Продажа инвалюты населением составила $2 233,9 млн. В итоге чистая покупка инвалюты физлицами составила $452,2 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за этот период купили иностранной валюты на $5 951,7 млн, а продали - на $5 024,5 млн.

Нерезидентами Беларуси было куплено валюты на $107,6 млн в эквиваленте, а продано - $227,5 млн.


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