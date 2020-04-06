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«Почему городские власти занимаются таким маразмом?»

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  • 6.04.2020, 17:33
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«Почему городские власти занимаются таким маразмом?»

Несвижских учителей высылают на субботник в разгар эпидемии. 

Учителя из Несвижа просят помощи. Их в принудительном порядке 7 апреля отправляют на субботник в разгар эпидемии. Приказ председателя Несвижского райисполкома Александра Ломского, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Очень хочется попросить помощи. В стране эпидемия короновируса, а учителей из школ во время каникул гонят на озеленение леса или благоустроство школьных территорий. Извините, мы не думаем что, если у нас есть диплом учителя, то мы бессмертны. Деревенские школы отправили на удалённую работу. Почему городские должны заниматься таким маразмом?! Какой лес?! Какое благоустройство?!" - пишут учителя средней школы №3 Несвижа.

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