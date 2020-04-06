В Испании коронавирусом заразились более 19 тысяч медиков
- 6.04.2020, 17:34
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Это почти 15% от общего числа зараженных с начала эпидемии.
В Испании число заражений коронавирусом среди медицинских работников достигло 19 400 случаев.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Ultima Hora.
«На данный момент мы знаем о 19 400 медиков, мы продолжаем собирать информацию в автономных сообществах, как об их состоянии, так и о количестве тех, кто выздоровел», - сообщили в Минздраве Испании.
Это более 14% от общего числа зараженных с начала эпидемии.
По данным Минздрава Испании, около 20% инфицированных медиков уже выздоровели.
В ведомстве уверяют, что лишь 10% инфицированных медиков нуждались в госпитализации, остальные лечатся дома.
О количестве умерших от коронавируса медиков в Минздраве Испании не сообщили.
Напомним, в Испании за последние 24 часа зафиксировано 637 смертей от коронавируса. Это наименьшее количество смертельных случаев за один день с 24 марта.