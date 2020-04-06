Из бобруйской инфекционной больницы сбежал пациент 10 6.04.2020, 17:44

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Его госпитализировали, чтобы проверить на наличие коронавируса.

Один из пациентов Бобруйской центральной клиники сбежал из инфекционного отделения, сообщает «Еврорадио».

33-летнего жителя одной из деревень Горбацевичского сельсовета Бобруйского района госпитализировали, чтобы проверить у него наличие коронавирусной инфекции. Мужчина самовольно ушел из больницы.

Для его поисков задействовали милицию. Беглеца вернули в клинику 6 апреля около 12 часов дня.

В сельском ФАПе журналистам подтвердили, что мужчину забрала скорая. Однако подчеркнули, что результаты обследования мужчины еще не известны.

В Могилевской области на 6 апреля зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Пациентов размещают в Могилевской инфекционной больнице и Бобруйской центральной больнице.

В общей сложности в Беларуси зарегистрировано уже 700 случаев коронавирусной инфекции.