Вице-премьер Польши Ярослав Говин подал в отставку 6.04.2020, 18:15

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Ярослав Говин

Причиной его отставки стали разногласия в связи с датой проведения выборов президента Польши.

Вице-премьер, министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин сообщил, что подал в отставку. Он добавил, что возглавляемая им партия «Соглашение» остается в коалиции с «Правом и справедливость» (ПиС) и «Солидарной Польшей». На свое место он рекомендовал министра развития Польши Ядвигу Эмилевич, передает «Радио Польша».

Причиной его отставки стали разногласия в связи с датой проведения президентских выборов, которые запланированы на 10 мая. По словам Ярослава Говина, сначала он предложил перенести выборы на год, но такое предложение приняла только «Польская крестьянская партия». Его следующее предложение предусматривало внесение изменений в Конституцию и перенос выборов на два года. Это предложение, по его словам, приняла только партия «Право и справедливость».

Также возглавляемая Ярославом Говиным партия «Соглашение», предлагала добавление к проекту ПиС положения, согласно которому на ближайших выборах любой желающий мог голосовать по почте, и чтобы это была единственная форма голосования, а также трехмесячный период vacatio legis (это период между публикацией и вступлением в силу данного положения). По мнению Ярослава Говина, это бы привело к переносу даты выборов. Однако «Право и справедливость» отклонило данные поправки.

Ярослав Говин заявил, что будет голосовать против законопроекта о заочных выборах до тех пор, пока нынешняя дата выборов не будет изменена.