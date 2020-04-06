Алексей Протас: Если спрашивают «Где эти русские?», отвечаю — я белорус, какие русские! 2 6.04.2020, 18:29

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Фото: Прессбол

Белорусский хоккеист «Принс-Альберт» рассказал, отличают ли канадцы белорусов от русских.

Белорусский форвард "Принс-Альберт" Алексей Протас в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал, отличают ли канадцы белорусов от русских.

- Несколько слов о быте в Принс-Альберте. Что за город?

- Небольшой, население — 30-35 тысяч. Достопримечательностей негусто. Есть две тюрьмы, расположенные по разным окраинам. В одной мотают сроки до двух лет, в другой, региональной, — от двух лет. Хоккей и наша команда, наверное, самая большая отдушина для местных. Канадцы и вправду живут этим видом спорта. Неспроста НХЛ — лучшая лига, куда едут сильнейшие. Думаю, она останется таковой навсегда.

- Канадцы, с которыми общаешься, хоть в курсе, что Беларусь — это не Россия?

- Да. Как только начинают путать, поправляю их. Если спрашивают “Где эти русские?”, отвечаю: я белорус, какие русские! Что меня удивило, большинство канадцев отличают Беларусь от России, а вот американцы — нет.