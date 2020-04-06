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В Украине будут работать аэромедицинские бригады

  • 6.04.2020, 18:54
В Украине будут работать аэромедицинские бригады

В состав службы аэромедицинской эвакуации войдут восемь воздушных судов.

В Украине будут работать аэромедицинские бригады. Об этом на брифинге 6 апреля заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

В состав службы аэромедицинской эвакуации войдут восемь воздушных судов. Три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, еще пять – собственность Национальной гвардии Украины.

Аэромедицинские бригады будут задействованы в сложных случаях для доставки больных в медицинские учреждения Украины с последующей реанимацией.


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