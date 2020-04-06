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Видеофакт: в Могилеве «скорые» забирают жителей города

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  • 6.04.2020, 19:37
  • 2,644
Видеофакт: в Могилеве «скорые» забирают жителей города
иллюстрационное Фото

Людей забирают в капсулах.

Вчера и сегодня в Могилеве «скорые» забирали жителей города в нескольких районах.

Утром телеграм-канал «Баста!» писал о двух случаях на улице Турова. Сейчас сообщили о том, несколько часов назад «скорые» с мигалками выехали от одного из домов возле пересечения улиц Крупской и Рижской. Еще один подписчик прислал видео, снятое в Могилеве.

«Забирали человека вчера вечером», - сообщил читатель.

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