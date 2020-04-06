Стратегическим предприятиям РФ велели готовиться к нефти по $10 и доллару по 90 2 6.04.2020, 19:45

Если нефть останется дешевой долго, доллар может подорожать и до 115 российских рублей.

Минпромторг, Минэнерго, Минтранс и Минэкономразвитие РФ провели стресс-тестирование системообразующих предприятий с России, проверив их на готовность к дальнейшему падению цен на нефть и новому витку девальвации рубля.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве, более 600 компаний, признанных стратегическими, получили директивы через госбанки передать властям сведения о своем финансовом положении и способности исполнять обязательства в случае ухудшения ситуации, передает finanz.ru.

Для моделирования кризиса МЭР разработало два сценария, каждый из которых предполагает ужесточение карантина для борьбы с Covid-19.

В рамках первого экономическая деятельность в России замораживается на весь второй квартал, закрываются крупные города, за рубежом растет число охваченных эпидемией стран. Спрос на российское сырье в Европе начинает восстанавливаться только с третьего квартала, в результате Urals стоит 20 долларов за баррель до конца 2020 ода, а восстановление цен до 35 долларов происходит не раньше 2022-го.

В этом случае, по расчетам МЭР, инфляция в России ускоряется до 4,5%, а курс доллара в среднем превышает 80 рублей до конца года.

Второй, еще более жесткий сценарий, построен на предположении, что заморозка экономики продолжится до конца сентября, большую часть территории страны придется закрыть, ограничив транспортное сообщение между крупными городами.

В Европе и Китае экономическая активность, а с ней и спрос на российское сырье, остаются подавленными до четвертого квартала текущего года, или первого квартала - следующего.

В этом случае Urals будет стоить 10 долларов за баррель как минимум полгода, а к 2022-му цены восстановятся лишь до отметки 30.

При таких условиях инфляция может составить 5,5% в этом году, а курс доллара превысит 89 рублей. Пик девальвации придется на второй квартал, когда рынку предстоит пережить шоковое сокращение притока иностранной валюты.

К концу года вместе ростом нефти рубль укрепится до 82,2 рублей за доллар и останется около отметки 82 в 2021-22 гг, следует из расчетов МЭР.

Согласно бюджетному правилу, поддерживать рубль и компенсировать нехватку валюты на рынке должен ЦБ РФ за счет денег Фонда национального благосостояния, который власти копили с 2017 года.

В идеальном сценарии рынок должен получить столько же валюты, как если бы нефть стоила 42,4 доллара за бочку (цена отсечения). При цене Urals около 20 долларов ЦБ РФ может вылить на биржу 52-63 млрд долларов за год, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

В негативном сценарии, если нефть останется в диапазоне 20-25 долларов в течение следующих 12 месяцев, интервенции ЦБ лишь позволят «удержать курс в пределах 90-115 рублей за доллар», прогнозируют в банке, добавляя, что давление на рубль может усилиться, если реализуется риск «существенного падения объемов экспорта нефти Urals и/или роста дисконта Urals к Brent».