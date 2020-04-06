Врач-педиатр минской больницы: В Лошице очаг коронавирусной инфекции 6.04.2020, 19:54

иллюстрационное Фото

Врачи опасаются распространения инфекции среди медицинского персонала.

Телеграм-канал «Баста!» публикует новости от медиков. Врач-педиатр одной из минских больниц пишет в соцсетях о новом «очаге инфекции» в столичном микрорайоне Лошица

«Звонила медсестра из моей старой поликлиники. Их обучили брать мазки на Covid-19 и выдали противочумные костюмы. В одну только субботу 4 апреля было взято более 20 мазков в Лошице в каком-то очаге», - сообщает она.

Еще в одном посте говорится о том, что вирус будет распространяться среди медиков:

«Все говорят, что педиатры самые защищенные сейчас, ведь дети не болеют коронавирусом. Поэтому, нам не нужны сизы, карантин и изоляция. Но подождите-подождите. Дети не болеют, но являются активными носителями инфекции, которой они любезно с педиатрами делятся. Поэтому, на мой взгляд, сейчас пойдет большая волна заболевших среди возрастного персонала педиатрических отделений. педиатрическое отделения - это сейчас самое опасное место для взрослых людей».

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