Япония выделит 20% ВВП на поддержку населения и бизнеса 1 6.04.2020, 19:59

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На поддержку населения и бизнеса выделят 108 триллионов йен.

Премьер-министр Японии объявил в введении чрезвычайного положение в Токио, Осаке и ещё пяти префектурах для противодействия эпидемии коронавируса. Синдзо Абэ заявил об этом в телеобращении к нации. Предварительно глава правительства проконсультировался со специальной рабочей группой по борьбе с эпидемией. Некоторые японские специалисты считают меры правительства запоздалыми, пишет svoboda.org.

В Японии зарегистрировано более 3500 инфицированных. По данным на понедельник, 85 человек умерли. Японские власти выражают особую тревогу в связи с положением в Токио, где зарегистрировано более одной тысячи инфицированных. Только за понедельник выявлено 83 случая заражения в Токио.

Как сообщает газета "Джапан Таймс", правительство готовит меры поддержки бизнеса и населения в объеме 20 процентов ВВП (108 триллионов йен). Правительственный пакет будет рассматриваться парламентом Японии во вторник, 7 апреля.

Чрезвычайное положение в префектурах Японии будет действовать около одного месяца. Губернаторы получили права призывать людей оставаться дома, а бизнесменов закрывать свои компания. Однако они не смогут объявлять меры жесткого карантина.

Размах эпидемии в Японии в сравнении с ситуацией в США может показаться незначительным, однако специалисты-эпидемиологи опасаются, что внезапный всплеск заболеваемости может привести к перегрузке лечебных учреждений Японии.