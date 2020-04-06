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Мать главного тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы умерла от коронавируса

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  • 6.04.2020, 20:06
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Мать главного тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы умерла от коронавируса
Пеп Гвардиола
Фото: AFP

Женщина скончалась в испанской Манресе.

Мать испанского футбольного тренера Хосепа Гвардиолы, Долорес Сала Каррио, у которой ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, скончалась в городе Манреса. Об этом сообщили в Twitter английского клуба «Манчестер Сити», передает РБК.

Уточняется, что ей было 82 года. Представители команды выразили соболезнования тренеру, а также остальным родным и близким покойной. Накануне стало известно, что Гвардиола пожертвовал €1 млн Объединению врачей Барселоны на борьбу с вирусом.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, к 6 апреля COVID-19 во всем мире заразились свыше 1,2 млн человек, умерли более 70 тыс. В Испании зафиксировано более 135 тыс. случаев инфицирования, более 13 тыс. из них закончились летальным исходом.

Розыгрыш Английской премьер-лиги в настоящее время приостановлен из-за пандемии. После 28 матчей «Манчестер Сити» идет вторым в таблице с 57 очками, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 25 баллов.

49-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. До этого он тренировал «Барселону», за которую играл 11 лет, и мюнхенскую «Баварию». Специалист по три раза выигрывал чемпионаты Испании и Германии, дважды — чемпионат Англии. Еще два раза он побеждал в Лиге чемпионов.


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