Глава Минздрава РФ о «советах» Лукашенко: Это нельзя рекомендовать 15 6.04.2020, 20:20

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Михаил Мурашко

Фото: tacc

Михаил Мурашко поспорил с диктатором о пользе водки при коронавирусе.

Табак и алкоголь не помогают снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Это не так", - сказал Мурашко в эфире "Первого канала" в интервью журналисту Владимиру Познеру, комментируя слухи, что якобы крепкий алкоголь и табак "убивают этот коронавирус", передает interfax.by.

"Причем по алкоголю - здесь я просто просил бы даже, обращаясь к гражданам нашей страны, это и в предыдущие периоды подъема заболеваемости было: попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, пациент поступает, когда уже спасти нельзя", - отметил министр.

Он также не согласился с рекомендацией правителя Беларуси Александра Лукашенко, который посоветовал есть жирную пищу и выпить рюмку водки.

"У меня есть корни из Беларуси, я, видимо, могу поспорить в этой ситуации. Мне кажется, это нельзя рекомендовать", - сказал российский министр здравоохранения.

Ранее Лукашенко "прописал" белорусам от коронавируса водку, баню и тяжкий труд.