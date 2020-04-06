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У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

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  • 6.04.2020, 21:18
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У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
Надежда Бабкина
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народная артистка РФ почувствовала себя плохо еще 1 апреля.

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает lenta.ru.

Отмечается, что эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу, где провели тест на COVID-19, который оказался положительным. В настоящее время Бабкину госпитализировали.

Надежда Бабкина — советская и российская эстрадная певица, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». В 2001 году она вступила в партию «Единая Россия». В 2016 году российский президент РФ Владимир Путин удостоил певицу ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.


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