«Нам ходить в поликлиники или нет?» 14 6.04.2020, 21:43

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Белорусские рабочие жалуются на необходимость плановых медосмотров.

«На „Ударнике“ повесили приказ: всем пройти медосмотр, иначе будут отстранять от работы», — пишут в редакцию onliner.by. Похожее сообщение есть и от работника «Беларуськалия»: «Две недели назад медобследование полностью по предприятию отменили в связи со сложившейся обстановкой по коронавирусу. Все восприняли этот факт очень положительно и адекватно, наконец-то начали думать и соображать. Но не тут-то было».

Напомним, что медосмотры Минздрав отменил 26 марта, а уже 31-го — вернул. Причем в приказе было написано «в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки». То есть по смыслу текст звучит так: эта мера призвана стать барьером по распространению вируса. Но среди работников, которым конечную цель никто не объясняет, популярна точка зрения, идущая в противоположном направлении: зачем гнать людей в поликлиники в это время?

— Мне вот очень интересно, зачем такие действия, неадекватные для сегодняшнего дня, или медработникам нечем заняться? В нашей больнице сделали отделение для лечения коронавируса. Врачи сразу будут лечить заболевших, а потом идти принимать медкомиссию? Зачем эта скученность людей, никто не знает, — сомневается в целесообразности приказа работник «Беларуськалия».

— Врачи нам говорят: постарайтесь не ходить по поликлиникам. На работе нам говорят: идите в поликлиники, а то не допустим до работы, — поддерживает сотрудник минского «Ударника». По его словам, мастер сказал: «Все оплачено, все в 34-ю поликлинику на осмотр».

В этой поликлинике признают: на осмотры ждут людей. Но успокаивают:

— Это позиция не поликлиник, а Минздрава — медосмотры возобновлены. У нас нет смешения обычных пациентов и тех, кто на профосмотр приходит. Для них есть отдельное 3-е крыло с отдельным входом. Туда приходят врачи и ожидают всех граждан в течение нескольких часов. Нас это не напрягает пока.