Американские аналитики предсказали, когда закончится карантин в разных странах 6.04.2020, 22:12

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Пик пандемии еще впереди.

Американские аналитики составили прогноз для двух десятков стран, которые коронавирус задел больше всего. И предсказали, когда у них пройдет пик заболеваний и когда будет снят карантин.

Их прогноз выглядит неутешительно, пишет «Новое время».

В большинстве стран мира карантин закончится в июне-июле.

Вирус распространяется по миру неровными шагами.

Китай, с которого началось распространение коронавируса, уже начинает возвращаться к нормальной жизни. Там сообщают, что 90% заболевших уже выздоровели. А с 8 апреля планируют отменить карантине в Ухане — городе, из которого все, предположительно, и началось распространение болезни.

Однако в остальном мире ситуация с коронавирусом все еще остается критической и пока что не вселяет оптимизма.

По данным на 6 апреля, 1.3 млн человек заразились этим вирусом. Кроме того, около 70 тыс. пациентов по всему миру умерли.

Италия и Испания уже стали примером того, как жуткие сцены из апокалиптических блокбастеров становятся реальностью, включая целые автоколонны с телами умерших на улицах.

Между тем некоторые страны гораздо успешнее противостоят эпидемии.

Швеция изначально отказалась от строгого карантина, в большей степени полагаясь на эффективность своей системы здравоохранения и здравый смысл граждан.

Германия оказалась под сильным ударом эпидемии, но противостояла ей с максимальной эффективностью — немецкие медики заранее вооружились огромным количеством тестов и предприняли ряд других шагов.

Сегодня Германия готова первой сильно ослабить строгий режим и перейти от карантина к мерам по контролю эпидемии. Речь уже идет об открытии границ с другими странами шенгенской зоны.

В других же странах все только начинается…

Когда закончится карантин?

Американское аналитическое агентство Boston Consulting Group провело исследование и составило прогноз для разных стран, когда примерно закончится карантин и в других странах.

В предисловии к отчету авторы цитируют знаменитого физика Нильса Бора, который когда-то пошутил, что «предсказывать события очень тяжело… особенно, когда речь идет о будущем».

Их прогнозы составлены по принципу короткой и длинной блокировки.

Исследования опирались на данные из отчетов о деятельности правительств этих стран, данных из прессы, информации об инфраструктуре больниц, нормативных показателях качества, эффективности правительства и т. д.

Для некоторых стран нет точной даты окончания эпидемии, а только неделя месяца.

Впрочем, авторы и не претендуют на максимальную точность предсказаний.

По их мнению, все факторы указывают на то, что большинство стран Европы и американского континента переживут пик заболеваемости во второй половине апреля и на протяжении мая.

Соответственно, окончание карантина в них можно прогнозировать не ранее начала июля. Исключение составляют только Швеция и Норвегия, которые могут отказаться от серьезных мер уже в конце июня.

Большая часть Европы, а также США и Канада откажутся от карантинных мер до конца июля.

В Бразилии, Аргентине и ЮАР пик заболеваемости коронавирусом придется на июнь. А прекратить карантин они смогут не раньше середины-конца августа, отмечают аналитики.

Ниже — несколько наиболее интересных прогнозов развития ситуации по отдельным странам. Попутно отметим, что Беларусь в отчете Boston Consulting Group не фигурирует.

США

По прогнозу Boston Consulting Group пик коронавируса придется на первую неделю мая. Сам карантин будет снят на второй неделе июня — при оптимистичном прогнозе. И на третьей неделе в июле, в долгосрочном варианте.

Разброс в оценках связан с тем, что США вовсе не являются монолитной структурой.

Разные штаты вводят разные степени жесткости ограничительных мер.

Например, некоторые штаты Среднего Запада до сих пор не ввели строгий карантин, в то время как Калифорния и Нью-Йорк сделали это еще в 20-х числах марта.

При этом стоит отметить, что президент Дональд Трамп призвал американцев готовиться к большому количеству смертей уже начиная на этой неделе, начиная с понедельника, 6 апреля.

«Мы это переживем. Но, к сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы вовремя не были предприняты меры», — заявил он.

Польша

В Польше карантин начался с 24 марта. Аналитики считают, что пик болезни там придется на четвертую неделю апреля. Карантин будет снят на третьей неделе июня — при оптимистичном прогнозе. И на первую неделю июля, в случае, если болезнь затянется.

В самой Польше пик заболеваемости ожидается на май и июнь. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. На сегодня там число инфицированных составляет более 4200 человек, 98 из них умерли.

Италия

10 февраля в Италии зафиксирована первая смерть. А 10 марта эта страна объявила общенациональный карантин.

По прогнозам аналитиков, пик эпидемии здесь будет наблюдаться на третью неделю апреля. Отмена карантина наступит между между второй неделей июня или первой неделей июля.

Германия

Германия входит в пятерку стран с наибольшим числом зараженных жителей. Общенациональный карантин там начался на четвертую неделю марта. Ожидается, что пик заболеваний наступит в первую неделю мая. А снятие карантина и возвращение к прежнему ритму жизни наступит между второй неделей июня и первой неделей июля.

Франция

Франция ввела общенациональный карантин (и весьма жесткий) уже 17 марта.

Аналитики Boston Consulting Group предсказывают, что пик эпидемии во Франции придется на третью неделю мая.

Окончание карантина не стоит ждать ранее, чем в середине июня, но вполне возможно его продление до конца июля.

Россия

Карантинные меры в России начали принимать довольно поздно. Реальный карантин в Москве начался с «недели выходных», объявленной Владимиром Путиным.

Лишь в начале апреля речь пошла о действительно жестких мерах, но они пока не развернуты по всей стране.

Эксперты Boston Consulting Group ожидают пик заболеваемости в России в первую неделю мая.

А окончание карантина аналитики обещают для России не ранее конца июня — начала июля.