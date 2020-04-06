Миллион белорусов могут остаться без работы 1 6.04.2020, 22:19

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В Беларуси работников уже отправляют в отпуск за свой счет.

После коронавируса белорусам следует готовиться к коронакризису. Кризис ждали после президентских выборов, но увольнения и падение доходов уже начались. В лучшем случае экономика восстановится до конца года, в худшем – потеряем страну.

Нас подкосили нефть, российский рубль и вирус. Даже без них оптимисты ожидали роста ВВП по итогам года не больше 1-2 %. Но сначала не удалось договориться по нефти с Россией, пишет «Белсат».

«Без всего остального была надежда, что после первого квартала, возможно, когда поставки нефти возрастут, ситуацию удастся стабилизировать и выйти на рост чуть-чуть больше нуля», – вспоминает старший научный сотрудник центра BEROC Дмитрий Крук.

Но тут случилась война цен на нефть. Воюет Россия, а курс валют растет у нас. Те, кто держит деньги на депозитах в рублях, сразу же забеспокоились. Дров в ад подбросил и коронавирус.

«Шок, как говорят экономисты, со стороны предложения, – объясняет Дмитрий. – То есть перебои в производстве, цепочках поставок. Многие фирмы не понимают, как им себя вести, сколько эта ситуация продлится. Ну и если фирма не производит, они не нуждаются в работниках».

Даже при оптимистическом развитии ситуации, если с вирусом мир разберется до мая, экономика будет восстанавливаться до конца года. Трудно представить, что будет, если эпидемия затянется. Рубль уже проседал. Но это не самое худшее, что нас ждет. Впереди – снижение доходов.

Нет работы – нет денег. Предприятия и рады были бы платить работникам – но доходов нет, и значит, не с чего платить даже налоги, не то что зарплаты. В Беларуси может произойти массовое банкротство предприятий и резкий рост безработицы.

«Если предпринимателей в данной ситуации не поддержать, не дать рассрочку на налоги, рассрочки выплаты людям причитающихся обращений, то они объявят себя банкротами. И кому от этого будет легче?» – уверен сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

В разных странах сейчас по-разному помогают своим гражданам. Например, гражданам США выплатят от 1000 долларов. Московские пенсионеры получили 50 долларов, на российских детей до трех лет три месяца будут выплачивать 64 доллара. В Италии и Словакии родителям покрывают услуги нянек – до 600 евро.

В Беларуси работников уже отправляют в отпуск за свой счет. Кто имел сдельную оплату труда – не зарабатывает. Объявления общего карантина с сохранением зарплаты бюджет не потянет.

«Должны наниматели подумать, каким образом вынужденный простой оплатить. И банкам нужно иметь в виду: если у предприятий не будет денег, дать беспроцентный кредит, чтобы людям можно было выживать в этом состоянии, купить продукты или лекарства», – призывает лидер Независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Минский облисполком требует обеспечить средний уровень оплаты труда на убыточных предприятиях по итогам квартала на уровне 500 рублей. Кого спасать в первую очередь: предприятия или людей? Виктор Маргелов упомянул ситуацию в США после урагана Кэтрин.

«И прежде всего американское правительство сказало: давайте поможем предприятиям. Ведь это работа. Запустятся предприятия – у людей будет зарплата, и они будут дальше работать. Был второй вариант: выплатить людям компенсацию, а предприятиям не помогать. Но это одноразовый вариант», – уверен Виктор Маргелов.

Напомним, что наниматель не имеет права принудительно отправить работника в отпуск за свой счет. По согласию сторон работник может уйти в социальный отпуск, но не более чем на 30 дней в году.

«Безусловно, надо готовиться к тому, что экономика даст сбой. Но я считаю, что это временно. Мы должны дальше, когда пройдет этот вирус, постепенно возвращаться в обычное русло», – не теряет оптимизма Геннадий Федынич.

Экономисты вспоминают, что ситуация, наиболее похожая на нынешнюю, была в середине 70-х, когда случился нефтяной кризис. Тогда странам пришлось перестраивать свои экономики и приспосабливаться к новым условиям аж 5 лет!

«Сейчас наступает момент истины. Либо мы соберемся и сделаем дееспособную стратегию страны, либо (по сути, у нас других вариантов нет) мы потеряем наши предприятия», – делает вывод Виктор Маргелов.

И разве что это последний шанс. А простым белорусам тем временем стоит готовиться к дальнейшему снижению зарплат и массовой безработице.