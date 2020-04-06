В Бешенковичах внезапно выросло количество больных воспалением легких 1 6.04.2020, 22:38

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Среди больных много работников Бешенковичского райисполкома.

В последние дни в Бешенковичском районе резко выросло количество больных воспалением легких. 5 апреля от этой болезни в реанимации скончалась 57-летняя работница местной санэпидемстанции, сообщает информационный портал beshankovichi.by.

Среди больных воспалением легких много работников Бешенковичского районного исполнительного комитета. Накануне в реанимации скончалась женщина, работавшая в местной санэпидемстанции. Остальные работники учреждения сейчас в больнице.

Бешенковичская районная больница перенаправляет пациентов с другими болезнями в Лепельскую районную больницу.

В течение дня медики в Бешенковичах делают более 50 рентгеновских снимков легких. Врачебный персонал перегружен работой, при этом у врачей не хватает средств индивидуальной защиты.

В связи с эпидемиологической ситуацией, ККУП «Витебский областной центр маркетинга» создал благотворительный счет. Полученные денежные средства поступят в организации здравоохранения для приобретения оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным.

Витебщина и Минск – регионы с наибольшим количеством случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Ранее читатель Charter97.org также сообщил о ситуации в Бешенковичах:

«Уважаемая «Хартия»! Опубликуйте также информацию о коронавирусе в Бешенковичах Витебской обл. На прошлой неделе были госпитализированы три работника райисполкома, включая зампредседателя. А также свежая информация от медработника, что умерла женщина, работающая в санэпидстанции района, с диагнозом - коронавирус».