У мастера минского завода «Атлант» подтвердили коронавирус 6 6.04.2020, 22:54

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Госпитализированы еще несколько человек.

У мастера минского завода холодильников «Атлант» подтвердили коронавирус, сообщает «Радыё Свабода».

В администрации говорят, что он уже находился в больнице, когда 5 апреля стало известно о положительном результате теста. Госпитализированы еще два работника предприятия как контакты первого уровня.

«Пока никакой катастрофы нет, — не теряют оптимизма на «Атланте». — Работаем в полном объёме, никакой паники, всё нормально».

На заводе принимаются меры по профилактике. Работники, контактирующие с иностранцами (комплектующие поступают из-за рубежа), работают в охранных масках. Для охраны и для тех, кто оформляет документы, для водителей погрузчиков действует особый режим безопасности. Некоторым из тех, кто плохо себя чувствует, предлагают самоизолироваться.