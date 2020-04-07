«Вся Беларусь, может превратиться в один большой Бергамо» 7.04.2020, 7:38

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Лукашенко больше переживает за коров, чем за белорусов.

Вспышки коронавируса зафиксированы уже в разных частях Беларуси. Появилась информация от врачей и пациентов о критической ситуации в больницах Витебска, Минска и других городов. Никто сегодня не сомневается, что коронавирус представляет смертельную опасность для каждого в нашей стране.

Почему власти молчат о реальных масштабах пандемии в стране? Возможен ли итальянский сценарий в Беларуси? Как заставить власти ввести карантин?

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полине Шарендо-Панасюк.

- Как бы вы прокомментировали ситуацию с пандемией коронавируса в Беларуси?

- Это печально и закономерно. Когда этот режим закрывает глаза на эпидемию и выдает смехотворные рецепты, как сесть на трактор и выпить водки, естественно, что вирус будет распространятся. Власти могут делать вид, что этого нет, но белорусы такие же люди как и везде, у них нет особенных свойств, которые бы защитили от заражения. Также тут влияют многие другие факторы: отсталость инфраструктуры, отсутствие качественной медицины, технического обеспечения. Я не удивляюсь, что власти многое скрывают.

Недавно представитель ВОЗ, которой просто лапши на уши навешали, рассказала на белорусском телевидении, что наша страна прекрасно справляется. Но всем понятно, что это не так. Если Лукашенко заявляет, что коронавируса нет, это не значит, что он его слушается.

- Власти уже вынуждены были признать несколько смертей от коронавируса. Еще больше умерших зафиксировано с официальным диагнозом «пневмония». Может ли ситуация начать развиваться по итальянскому сценарию?

- Она, возможно, уже развивается по этому сценарию. Опять же, это нигде в официальной прессе не разглашается. Поток информации у нас поступает не сверху, а снизу. Люди узнают все через знакомых или интернет. Вполне вероятно, что не только отдельные города и районы, но и вся Беларусь, может превратиться в один большой «Бергамо». При этом режим будет дальше говорить, что все хорошо. Я допускаю, что сотни умерших могут списать на другие болезни, пока дело не дойдет до тысячи и люди, не дай Бог, не начнут просто на улицах падать, как в Китае, а власти будут закрывать глаза.

- Какова вина Лукашенко и властей в том, что сейчас происходит в стране?

- Самая прямая вина. За 25 лет он получил сотни миллиардов долларов из России, которые вложил не в современное оборудование, в том числе медицинские, а себе в карман. Можно сравнить с другими странами, которые организованно ушли на карантин, каким образом людям могут компенсировать то, что они сидят дома. Это и отсрочка аренды и налогов, даже организованные поставки лекарств, продуктов. У нас на государственном уровне это абсолютно невозможно. Этот режим научился только проводить бесконечные празднества и бессмысленные Дожинки, а противостоять таким вызовам, имея огромные средства, они не готовились и даже в мыслях у них этого не было. Мы видим, что сейчас они в растерянности и больше прячут голову в песок, дозированно дают информацию. Наверно, они даже не осознают, что именно на них лежит вина. Но виноваты именно они, страна для них была непонятно чем. Для других правительств граждане — это люди, о которых нужно заботиться. Там понимают, что нужно поддерживать медицину на должном уровне, обновлять технологии и так далее. Беларусь просто очень и очень отсталая технологически, поэтому она не сможет обеспечить людям такого карантина, как в других странах, даже если он будет объявлен.

- Как бы вы прокомментировали хамские заявления Лукашенко в адрес людей, умерших от коронавируса, и их родственников?

- Я этому не была удивлена. По его высказываниям видно, что он больше волнуется и переживает за коров, чем за граждан Беларуси. В его шкале ценностей люди находятся ниже, чем колхозный скот.

Хамские высказывания — это его стиль жизни. Он не умеет по-другому разговаривать, кроме как оскорблять всех остальных. Он себе это позволяет, потому что сам сидит за каменной стенкой и чувствует себя самым хитрым и самым защищенным. Это просто подонок, ничего другого от него ожидать не приходится.

- Как вы думаете, какую выгоду преследуют власти Беларуси, не закрывая страну на карантин?

- У меня двое детей. Один ходит в садик, другой – в школу. По моим наблюдениям, карантин помалу вводят, но негласно. Дирекции школ делают вид, что его нет, но все-таки вводят закамуфлированными методами. Например, в школе моего сын сказали, что у них продлеваются каникулы и можно написать заявление, что ребенок не будет посещать уроки. Опять же, это было с формулировкой, что не «в связи с эпидемией коронавируса», а «по семейным обстоятельствам». Учителя боятся говорить прямо.

Этот режим находится глубоко в своем мирке, в каких-то 70-х годах. Почти все чиновники — бывшие комсомольцы. Они не готовы психологически и физически к вызовам современного мира, принять их и действовать в таких условиях. Проще закрыть глаза, снять с себя ответственность и не организовывать никаких мероприятий по обеспечению людей.

- Глава Витебской «Витьбы» недавно сказал, что предприятие будет работать в нормальном режиме, «пока не заболеет больше половины сотрудников». В сети также появляется много историй о том, что люди боятся просить перевода на дистанционную работу из-за угрозы увольнения. Как противостоять таким ситуациям? Неужели, действительно, пока «половина народа не заболеет», власти будут закрывать глаза на происходящее?

- Мы видим, что пока ситуация еще не достигла того критического уровня, когда люди перестают боятся начальства, но думаю, что постепенно появится такая волна. Люди перестанут обращать внимание на руководство, когда эпидемия коснется непосредственно всех, когда будут болеть самые ближайшие родственники, а не кто-то где-то там.

Сейчас есть еще страх потерять, пусть и никчемную, но работу. В глубинке Беларуси не имея работы человек может потерять смысл жить. Им останется либо уезжать, либо из последних сил, упираясь на свое человеческое достоинство, цепляются за эти, зачастую, бессмысленные работы.

В самом Бресте я наблюдаю, что частные центры тянули до последнего, но потом поняли, что надо закрываться. Им это проще сделать, чем государственным фирмам. Последние это, конечно, проблема, там люди превращены почти в рабов, пока что у них мало работает инстинкт самосохранения. В самом городе заметно, что стало меньше людей, понемножку закрываются кафе.