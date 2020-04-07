Лукашенко хочет заразить коронавирусом армию? 7.04.2020, 7:42

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Как в разгар эпидемии проходят тренировки парада в Минске.

В предыдущий раз мы сообщали о репетиции военного парада в честь 75-летия со Дня Победы в конце марта. Тогда участники парада отрабатывали движения и перестроения трижды в неделю: пешая колонна — на плацу Минской военной комендатуры, механизированная колонна — на аэродроме «Липки». Мы посмотрели, насколько это было массово и эффектно.

В Минске продолжилась репетиция парада в честь 75-летия со Дня Победы, сообщает onliner.by.

Вчера днем Минобороны сообщило, что начинаются тренировки роты почетного караула в Минске.

— На время тренировок сводной роты почетного караула к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая 2020 года в Минске, движение транспорта на некоторых улицах будет ограничено, — говорилось в релизе.

В частности 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 апреля в период с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по Машерова, Даумана до Победителей.