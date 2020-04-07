Певицу Надежду Бабкину ввели в кому на фоне обширной двусторонней пневмонии 18 7.04.2020, 8:13

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Российскую артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российскую певицу Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне обширной двусторонней пневмонии. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источники.

По данным издания, артистку госпитализировали еще 1 апреля. Решение ввести ее в кому медики приняли не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Как утверждают источники издания, состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное и имеет положительную динамику. При этом сообщается, что тесты Бабкиной на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее «Пятый канал» сообщил о том, что Бабкину госпитализировали в одну из частных московских клиник с диагнозом пневмония. Сын артистки Даниил Заседателев рассказал телеканалу, что певица сдала в медучреждении тест на коронавирус. «Диагноз никакой не подтвердился. Тест (на коронавирус — прим. ред.) всем делают», — отметил он.