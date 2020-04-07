Власти устроили провокацию против Дмитрия Полиенко 6 7.04.2020, 9:24

3,528

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Активиста безосновательно обвинили в нарушении режима «домашней химии».

Супруга Дмитрия Полиенко Анастасия рассказала о провокации против ее мужа со стороны замначальника Первомайского РУВД Минска, сообщает пресс-служба гражданско кампании «Европейская Беларусь».

«Сегодня Дима пошел отмечаться в Первомайское РУВД Минска, как того требуют правила «домашней химии», - сказала она. - Там его уже ждал заместитель начальника Грищенко. Он зашел в кабинет, где до этого Дима общался с сотрудниками милиции сразу, как только вышел, заявил, что у Димы было нарушение. Якобы он куда-то выходил на выходных после 18:00.

Это неправда, Дима вообще никуда не выходил на выходных. Никуда! Весь его маршрут на выходных – это комната, кухня и туалет. А ему приписывают, что он покидал помещение. Дима все выходные дома просидел! Еще пару таких провокация, и его могут отправить обратно на зону».

Напомним, Дмитрия Полиенко обвинили в особо злостном хулиганстве из-за его общественной деятельности и политических взглядов. Минский городской суд вынес ему приговор в виде ограничения свободы по месту жительства сроком на три года.