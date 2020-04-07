Коронавирус наступает, Лукашенко терпит поражение 26 7.04.2020, 9:38

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Данные по эпидемии угрожающе растут.

Даже согласно официальной статистике, коронавирус забрал уже 13 жертв в Беларуси. А общее число инфицированных, только по официальным данным на 6 апреля, достигло 700. Белорусскому руководству давно пора менять тон, пишет с статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

«305 человек [зараженных коронавирусом] по всей стране — это мизер!» — заявлял Лукашенко в минувшую пятницу. Он также возмутился, что «шумиху подняли по поводу четверых умерших». Причем диктатор в последних выступлениях обрисовывал дело так, будто едва ли не сами умершие виноваты в собственной кончине: кто-то зря ходил по улице, кто-то много весил, да и вообще — возраст, что вы хотите…

Но цифры угрожающе растут, и бросаться словами типа «мизер» чем дальше, тем рискованнее.

Лукашенко терпит поражение

Вчера правитель не отметился никакими публичными заявлениями на тему вируса. Будет интересно проследить за эволюцией его риторики.

Даже если брать чисто пиаровский аспект, то диктатор продолжать бравировать, твердить о мировом психозе и раздавать сомнительные профилактические советы в духе «баня, водка, гармонь и лосось» означает все больше раздражать уже всерьез испугавшееся общество. Причем замечаниями, что у жертв COVID-19 были букет болезней, излишний вес, изрядный возраст, Лукашенко оскорбляет людей.

При том что режим авторитарный, некая обратная связь все же работает. Наверху наверняка изучают социологические данные, доклады спецслужб о настроениях, в конце концов, мониторят независимые СМИ и соцсети.

Родственники умерших от COVID-19, задетые замалчиванием, полуправдой, сами выходят на прессу, афишируют истории жертв пандемии. А по социальным сетям прокатился сатирический флешмоб: белорусы стали писать якобы от имени президента уничижительные некрологи о самих себе. В духе: никчемный человечишка, не так жил, сам виноват, что склеил ласты.

Все это говорит о том, что диктатор, избравший задиристо-высокомерную тональность по отношению к пандемии и людям, терпит жестокое пиаровское поражение.

Бизнес тонет и кричит

А тем временем даже осторожный белорусский бизнес уже бьет в колокола. Глава Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, которого цитирует БелаПАН, во время онлайн-пресс-конференции 6 апреля сообщил, что у владельцев объектов общественного питания выручка за последнюю неделю сократилась на 70%.

«Минтруда и Минздрав бросили на произвол судьбы работников и нанимателей в сфере трудовых отношений», — заявила сопредседатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

По мнению представителей бизнес-союзов, правительству следует принять неотложные меры для поддержки предпринимателей, чтобы не допустить массового банкротства компаний.

Но высокое начальство явно медлит с оглашением антикризисной программы. Пока Лукашенко с его идеологией раскулачивания богатеньких буратин советует предпринимателям их собственную «кубышечку развязать», порыться в карманах и сейфах. И нет уверенности, что львиная доля поддержки не достанется неэффективному государственному сектору, про который можно сказать, что не в коня корм.

Еще сложнее себе представить, что белорусские власти решатся в кризис на прямую помощь людям. Например, выплачивать базовый доход всем, у кого нет источника дохода, как рекомендуют независимые экономисты. В головах чиновников, придумавших декрет «против тунеядцев», такой расточительный гуманизм явно не укладывается.