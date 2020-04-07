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Фотофакт: «Скорые» с капсулами массово забирают людей в Могилеве, Шклове и Минске

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  • 7.04.2020, 10:18
  • 6,699
Фотофакт: «Скорые» с капсулами массово забирают людей в Могилеве, Шклове и Минске

Эпидемия быстро распространяется в разных частях страны.

Новые фото и видео из Могилева опубликовал телеграмм-канал «Баста». Читатели канала пишут, что забирали людей не только по адресу Турова, 16, о котором мы написали выше, но и в соседних домах.

Видео и фото справа вверху - улица Турова, 16.

Фото справа внизу - улица Турова, 24.

Телеграмм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал фото и видео, как «скорые» с капсулами забирают людей в Могилеве, Шклове и Минске.


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