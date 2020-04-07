Ученые выдвинули новую теорию возникновения жизни на Земле 2 7.04.2020, 10:26

2,417

В ходе эксперимента некоторые цветы выдержали сверхмощные дозы облучения.

В научном мире существует теория, согласно которой жизнь на Землю была занесена из космоса. По другой версии, на планете могло иметь место самопроизвольное зарождение живых форм, пишет lenta.ua.

Концепция панспермии предполагает, что живые организмы попали на поверхность планеты из глубин космического пространства. Данная точка зрения вызвала интерес в исследовательском центре Версальского дворца во Франции.

В проведенном эксперименте учёные изучали воздействие ультрафиолетового излучения на семена растений. Некоторые цветы выдержали сверхмощные дозы облучения, другие подверглись мутациям. В данном эксперименте цветок ипомеи (Ipomoea) показал свою устойчивость к ультрафиолету. Специалисты сделали вывод, что семена данного растения способны выдерживать перемещение в космосе.

Вместе с тем для реальности подобной теории необходимо обнаружить на одной из планет формы жизни. Они должны иметь тот же генетический код, что и растения на Земле, считает ученый Антон Первушин.