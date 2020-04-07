Золотовалютные резервы снизились за март на $1 миллиард 7 7.04.2020, 10:26

3,379

ЗВР упали на 11,6% за один месяц.

За март 2020 года золотовалютные резервы снизились на 1 018,4 млн. долларов США (на 11,6%) после снижения в феврале на 438,2 млн. долларов США (на 4,7%), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля составили 7 786,5 млн. долларов США (в эквиваленте).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 226,5 млн. долларов США.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте.