БПС-Сбербанк рассказал о вспышке инфекции в своем головном офисе 5 7.04.2020, 10:38

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Многих работников отправили на больничное лечение.

В БПС-Сбербанке рассказали, что 80% сотрудников головного офиса банка в Минске перешли на удаленную работу. «После того как тест одного из сотрудников центрального аппарата показал положительный результат на коронавирус, двенадцать сотрудников отправлены на больничное лечение», — сообщают в банке. Напомним, ранее сообщалось, что в минувшие выходные умер один из работников головного офиса банка, пишет tut.by.

«Коронавирус был обнаружен у сотрудника головного офиса, который не контактировал с клиентами, но общался с коллегами. Банк превентивно готовился к пандемии. Так, нами было закуплено около 20 000 масок и необходимые средства дезинфекции как для личного использования, так и для обработки офисных помещений», — прокомментировала Марина Осиповская, руководитель штаба по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сотрудники, входящие в контактную группу, были изолированы и находились под надзором, уточняют в банке.

«Тем не менее банком принято решение о переводе сотрудников бэк-офиса (прежде всего головного офиса) на дистанционную работу. Так, в удаленном режиме будет работать более 80% сотрудников из административного здания, где выявлен факт заражения. Такой формат работы не повлияет на эффективность бизнес-процессов», — рассказывают в БПС-Сбербанке.

В банке уточняют, что также действует программа по профилактике инфекций. «Она включает отказ от любых деловых поездок, передвижения вне офисов сведены к минимуму, а совещания и встречи проводятся в формате видеоконференций. В помещениях ежедневно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. Специальным средством обрабатываются поверхности: перила, поручни, кнопки лифтов, дверные и оконные ручки. Для всех доступны диспенсеры с антисептиком», — отмечают в банке.

По нашей информации, от командировок за границу банк отказался еще в марте.

В банке сообщают, что на данный момент 11 сотрудников центрального аппарата банка проходят лечение в учреждениях здравоохранения. «К глубокому сожалению всей команды, один из сотрудников ушел из жизни. У него было воспаление легких. Банк окажет всевозможную поддержку его семье», — сообщила Марина Осиповская.

Напомним, в Минске в минувшие выходные умер 51-летний водитель БПС-Сбербанка. Родственники сообщают, что у него был положительный тест на COVID-19.

— Эдуард умер утром в субботу, в 6 утра. В воскресенье его кремировали, — рассказала мать умершего Жанна Владимировна. — Ему делали тест (на COVID-19. — Прим. ред.) и сказали, что он положительный. Сейчас в инфекционной больнице лежат его жена и ее сын от предыдущего брака, у них тоже положительный тест.