У сотрудницы Минского дворца молодежи подтвердили коронавирус 2 7.04.2020, 11:10

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Фото: minsknews.by

Карантин там не ввели.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у сотрудницы Минского дворца детей и молодежи, ее госпитализировали. Об этом рассказала директор дворца Анна Аверина, передает «Радыё Свабода».

«Она в больнице, чувствует себя нормально, прошло уже больше двух недель. Те, кто должен был быть изолирован, уже изолированы», - говорит Аверина.

Однако дворец не закрыли на карантин, кружки продолжают работать.

«У меня есть определенные установки, которые я выполняю, - рассказала директор. - Женщина не была в прямом контакте с детьми. До этого она была на больничном.

Все меры безопасности, чтобы мои дети и персонал были здоровы, приняты, санстанция все обработала. У меня все подтверждено фотографиями. У нас дополнительное образование и мы не обязаны водить детей, это решают родители. Все работает в обычном режиме».

По словам директора, сегодня дети почти не посещают кружки.

Ранее во Дворце молодежи отказались комментировать ситуацию. На вопрос, был ли у одной из сотрудниц выявлен коронавирус, в приемной ответили:

«Это что, какая-то новость, которую вы впервые услышали? Мы не будем комментировать эту ситуацию, поэтому ничего у меня не спрашивайте».

В отделе информационного обеспечения и рекламы сказали, что карантин во дворце не был объявлен, кружки работают как обычно.

«Наши уборщики уже давно проводят дезинфекцию каждый день», - сказали в отделе несколько дней назад.

Сотрудники дворца анонимно сообщили, что заболела женщина, работающая в отделе художественного творчества.

«Она лежит в пятой больнице, - говорит один из сотрудников. - Ей позвонили, у нее температура под 40, сильный кашель, трудно говорить и дышать, у нее взяли тест на вирус. А в четверг они позвонили нашему директору из больницы и сказали, что у нее положительный анализ. Мы ожидали, что санитарная станция прибудет сразу, проведет обработку. Но ничто не произошло. Дети продолжают ходить, кружки работают, в государстве же нет карантина, поэтому их никто не отменял. Кто хочет, тот ходит».

Во дворце работает 400 человек, многие из них ранее брали отпуск за свой счет на две недели и даже на месяц.

«Заболевшая сотрудница никуда не ездила. Но она религиозная женщина, которая, возможно, была в закрытом помещении. Если бы это было от детей, заболела бы половина отдела. Но пока что здесь тихо», - говорят во Дворце молодежи.