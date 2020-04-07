Диетологи назвали популярный фастфуд, который не навредит фигуре 3 7.04.2020, 11:22

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Главное, чтобы было минимум углеводов и жареного.

В период пандемии, когда от частых походов в магазин полезно воздержаться, многие не прочь заказать готовую еду на дом. Речь в первую очередь идет о фастфуде. Врачи рассказали, какая «вредная» еда на самом деле не страшна вашей фигуре, пишет life.informator.press.

Безусловно, бургеры и картошка фри в сочетании с колой – это не тот вариант, который можно позволить себе на диете. Но зато можно смело побаловать себя шаурмой. В составе шаурмы – мясо, приготовленное на гриле и овощи, а в лаваше нет такого количества быстрых углеводов, как в булочках для бургеров.

Кроме того, если соус для шаурмы сделан на основе греческого йогурта, то это только добавит полезности блюду. Кроме шаурмы, побаловать себя можно роллами, суши и даже лапшой вок, говорят диетологи. Однако, следует обращать внимание на количество порций и состав ингредиентов. Главное правило – минимум углеводов и жареного.