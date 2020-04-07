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Экс-футболист сборной Украины: Остановите кто-нибудь этот чемпионат Беларуси, я вас умоляю

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  • 7.04.2020, 11:33
  • 2,028
Экс-футболист сборной Украины: Остановите кто-нибудь этот чемпионат Беларуси, я вас умоляю
Максим Калиниченко

Максим Калиниченко cчитает, что нужно прекратить спортивные соревнования во время пандемии.

Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко, вероятно, призвал приостановить чемпионат Беларуси, пишет «Трибуна».

«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю», – написал Калиниченко в твиттере.

На вопрос в комментарии к твиту «А где Милевскому тогда играть?» футболист ответил: «Думаю, он первый, кто хочет закончить».

Напомним, Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжается чемпионат по футболу.


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