Экс-футболист сборной Украины: Остановите кто-нибудь этот чемпионат Беларуси, я вас умоляю 5 7.04.2020, 11:33

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Максим Калиниченко

Максим Калиниченко cчитает, что нужно прекратить спортивные соревнования во время пандемии.

Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко, вероятно, призвал приостановить чемпионат Беларуси, пишет «Трибуна».

«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю», – написал Калиниченко в твиттере.

На вопрос в комментарии к твиту «А где Милевскому тогда играть?» футболист ответил: «Думаю, он первый, кто хочет закончить».

Напомним, Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжается чемпионат по футболу.