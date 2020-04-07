В Стобцах коронавирус распространялся в общественном транспорте в час пик 1 7.04.2020, 12:31

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Сколько человек заразилось — неизвестно.

Коронавирус обнаружен у кондуктора автопарка в Столбцах. При этом, она выходила на работу, будучи больной. Госпитализированы пока только сотрудники автопарка, с которыми она общалась в последние дни. Об этом сообщили несколько источников сегодня утром, пишет Telegram-канал «Баста!».

«В городе Столбцы короновирус подтвердился у кондуктора местного автопарка №17 ОАО «Миноблавтотранс». Весь шок ситуации в том, что ещё на прошлой неделе она выходила на маршруты, работала, будучи больной. Люди жаловались, что она страшно кашляет в автобусе, это была пятница прошлой недели. Вчера, 6 апреля, стало известно, что её госпитализировали. Также изолированы несколько водителей и кассир, территория автостанции отгорожена. Скольких она успела заразить и где сейчас эти люди?» - пишет читатель канала.

«У одного из кондукторов обнаружили коронавирус. Всех кондукторов отправили в больницу для проверки на коронавирус», - пишет еще один подписчик из Столбцов.

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