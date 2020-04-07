В России обнаружен подпольный «Центробанк» 7.04.2020, 12:35

Он напечатал 1 миллиард фальшивых российских рублей.

Сотрудники МВД РФ раскрыли сеть фальшивомонетчиков, которые организовали подпольное производство купюр высокого качества на сумму около 1 миллиард российских рублей ($132 миллиона 400 тысяч), пишет газета «Коммерсантъ». По словам оперативников, банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.

Первые поддельные купюры обнаружили в Татарстане в 2019 году, там же было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оказалось, что всего в схеме производства и реализации участвовало несколько десятков человек, которые лично не знали друг друга. Установить личности организаторов производства и сбыта удалось только в 2020 году.

Организовали производство купюр трое жителей Нижегородской области: Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. При обыске у них изъяли печатное оборудование, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в банкноты и заготовки изображений гербов.

Кроме изготовителей задержаны 25-летняя москвичка Юлия Исаева и житель подмосковной Балашихи Александр Порхунов, который создавал интернет-магазины на площадке Hydra.