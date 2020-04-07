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Белорус в Калифорнии: Эпидемия COVID-19 откроет людям глаза на то, кто такой Лукашенко

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  • 7.04.2020, 13:01
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Белорус в Калифорнии: Эпидемия COVID-19 откроет людям глаза на то, кто такой Лукашенко
Геннадий Жулего

Есть надежды на то, что пандемия уничтожит режим.

Геннадий Жулего – строитель из Беларуси, который несколько лет назад эмигрировал в США. Он рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о ситуации в Калифорнии – штате, который очень сильно пострадал от вспышки эпидемии коронавируса:

- Обстановка мрачная. Пустынные улицы. Многие без работы. Все закрыто, даже пляжи.

Я даже не знаю, что говорят люди. У нас карантин, соблюдаем социальную дистанцию. Мы ни с кем не общаемся с супругой. Это очень опасно, если мягко сказать.

Мы живем в Сан Франциско, но на время карантина переехали в Сан Диего, так как все равно нет работы.

Чем и когда все это закончится - время покажет. Ждем наступления мая. Карантин до конца апреля в Калифорнии.

- Что можете посоветовать жителям Беларуси?

- Я с самого начала информирую их как могу - через свои страницы и группы в социальных сетях. Очень надеюсь, что хотя бы эта ситуация с вирусом, поведение властей Беларуси откроет глаза людям на то, кто такой Лукашенко. Есть робкие надежды на то что пандемия уничтожит режим, который 26 лет уничтожал всех нас.


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