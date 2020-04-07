Архиепископ Тадеуш Кондрусевич — Минздраву: Почему вы ничего не говорите 9 7.04.2020, 13:03

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Тадеуш Кондрусевич

Глава Католической церкви в Беларуси раскритиковал действия министерства.

Во время пресс-конференции по поводу празднования Пасхи в условиях эпидемии, архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратил внимание на недостаток информации со стороны ответственных государственных структур, пишет catholic.by.

«Я не хочу вдаваться в решения государственных органов, но когда собираются представители всех религий, всех конфессий [на молитву в Красном костеле - ред.], стоит прийти и сказать, вместе поговорить: у нас есть много вопросов.

Было Вербное воскресенье, мы освящали вербы. Я не специалист в этом деле, я не знаю, несет ли эта вода заражение или нет. В субботу нужно будет освещать пасхальную еду - я тоже не знаю.

Я задал вопрос Министерству здравоохранения: «Что мы должны делать? Почему вы ничего не говорите?!» Через вас, через СМИ, я хочу встречи с кем-то ответственным, чтобы получить конкретные ответы.

Вы видите, Костел делает многое для того, чтобы этого заражения не было. В Вербное воскресенье в большинстве костелов проходила Святая Месса на улице, там, где это было возможно, чтобы, как говорят сегодня, соблюдалась «социальная дистанция». Нам нужно больше ответов, но меня не слышат.

Слава Богу, уже появилось больше информации, это немного успокаивает людей <…> Это очень важно.

Я также хотел бы встретиться с кем-то: к нам приходит много людей, а мы не специалисты; мы сами не знаем, что делать, и со стороны Министерства здравоохранения нет никакой инициативы», - сказал глава белорусского католического епископата.

Он отметил хорошую организацию медицинской помощи и огромные усилия белорусских врачей в борьбе с эпидемией, также поблагодарил их за самоотверженную работу.