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Борис Джонсон начал получать кислородную поддержку для лечения COVID-19

  • 7.04.2020, 13:59
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Борис Джонсон начал получать кислородную поддержку для лечения COVID-19

Премьер Великобритании остается в палате интенсивной терапии, куда был направлен после ухудшения симптомов.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону потребовался кислород в связи с ухудшением симптомов COVID-19 заявил во вторник, 7 апреля, член кабинета министров страны Майкл Гоув, сообщает dw.com.

Джонсон был переведен в отделении интенсивной терапии больницы Святого Томаса накануне вечером из-за резкого ухудшения состояния.

55-летний британский премьер стал первым лидером европейской страны, у которого был диагностирован коронавирус. 26 марта он был помещен в карантин в своей резиденции на Даунинг-стрит, откуда его госпитализировали в воскресенье. Временно исполняющим обязанности премьера Великобритании назначен глава МИД Доминик Рааб.

Согласно официальным данным, в Великобритании подтверждены 51 608 случаев заражения коронавирусом, 5373 человека скончались. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил, что пик пандемии в Соединенном Королевстве ожидается в пасхальное воскресенье, 12 апреля.


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