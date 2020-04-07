The National Interest: Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии? 2 7.04.2020, 14:13

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Техас и Пенсильвания рассчитывают на огромную прибыль.

Месяц назад на фоне всеобщей паники из-за пандемии коронавирусной инфекции глобальный нефтяной рынок лишился почвы под ногами. Ценовая война между Россией и Организацией стран-экспортеров нефти, возглавляемой Саудовской Аравией, привела к падению цены на нефть ниже уровня в 30 долларов за баррель. На некоторых американских автозаправках бензин стал продаваться дешевле 1,90 доллара. Теперь американское правительство предпринимает попытки вернуть прибыль нефтяной индустрии, пишет американское издание The National Interest (перевод — inosmi.ru).

Переговоры начались на фоне еще одного падения на рынке: фьючерсы на нефть WTI упали до 26,08 доллара, то есть на 7,97%. Нефть марки Brent — международный стандарт — зафиксировалась на отметке в 33,05 доллара за баррель.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, и что правительство изложило свои позиции президенту России Владимиру Путину. «Только что говорил со своим другом Мухаммедом бин Салманом, кронпринцем Саудовской Аравии, который разговаривал с президентом России Путиным. Я ожидаю и надеюсь, что они снизят [добычу] примерно на 10 миллионов баррелей, а может быть и больше. Если это случится, это будет отлично для нефтегазовой индустрии!» — написал Трампа в твиттере.

Изначально Саудовская Аравия рассчитывала на сокращение в 15 миллионов баррелей в день, но Россия, очевидно, не готова переступать через отметку в 10 миллионов баррелей в день. 10 миллионов баррелей — это примерно 10% от глобальных объемов добычи нефти, и это намного больше того сокращения в 1,5 миллиона баррелей, от которого Россия отказалась в начале марта. Ожидается, что встреча между представителями правительств этих двух стран состоится в четверг, однако большинство обозревателей считают, что она не будет продуктивной.

Американские производители нефти до сих пор не могут понять, как им реагировать на эту ценовую войну и насколько активное участие им необходимо принимать в процессе урегулирования этого конфликта. Поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции людям приходится оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию, они практически перестали куда-либо ездить и летать. Глобальные транспортировки, для которых нужна нефть, практически полностью остановились. Это привело к резкому падению спроса на фоне возникшего перенасыщения нефтяного рынка.

В пятницу, 3 апреля, руководители американских нефтяных компаний встретились с президентом Трампом, однако им так и не удалось выработать план действий. Очевидно, Трамп решил дать американским нефтяным компаниям возможность искать собственные пути выхода из сложившейся ситуации. «Это отличные компании, и они найдут выход, — сказал президент во время пресс-конференции. — Это свободный рынок, и они найдут выход». Однако Трамп также добавил, что одним из возможных инструментов воздействия может стать введение пошлин.

Пошлины будут введены только в том случае, если Саудовская Аравия и Россия не смогут сдержать рост добычи нефти, и если правительство США решит, что единственный выход — это ввести ограничения на импорт нефти. В результате нефтегазовый рынок будет подпитываться только за счет внутренних источников, что приведет к резкому росту цен.

Это обернется огромной прибылью для нефтегазовой индустрии и соответствующих штатов, таких как Техас и Пенсильвания, но при этом станет серьезным ударом для потребителей в других штатах.