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Землян ожидает самое яркое полнолуние 2020 года

  • 7.04.2020, 14:18
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Землян ожидает самое яркое полнолуние 2020 года

Белорусы смогут его наблюдать уже завтра.

Ранним утром 8 апреля состоится четвертое полнолуние в этом году, оно совпадет с так называемым суперлунием — моментом максимального сближения Земли и ее спутника, пишет «Новое время».

Для наблюдателя с территории Беларуси момент астрономического полнолуния будет видимым, то есть спутник Земли будет находиться над горизонтом.

Астрономическая полная Луна наступит 8 апреля в 05:36 по Минску. Это 15 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 19:48, а закат в 06:22.

Полнолуние в этом месяце совпадет с так называемой суперлуной — моментом максимального приближения Луны к Земле. Так как Луна вращается вокруг Земли не по круговой, а по эллиптической орбите, то в некоторых точках своей орбиты Луна оказывается на максимально близком расстоянии от Земли. В момент суперлуния Луна кажется немного больше привычных размеров — ее диаметр увеличивается на 15%.

Термин Суперлуна был придуман в 1979 году астрологом Ричардом Нолле. С тех пор он стал все более популярным в СМИ. Из-за оптического эффекта, известного как иллюзия луны, полная луна действительно может казаться огромной, когда она поднимается за отдаленными объектами на горизонте.

Астрономы отмечают, что наблюдать за полной Луной лучше не в пиковое время, а тогда, когда спутник Земли находится довольно низко над восточной частью горизонта.

Американские поверья объясняют, что апрельское полнолуние называют Розовой Луной потому, что в США в эти сроки расцветает Phlox subulata, дикий земляной флокс — «один из первых весенних цветов». Это событие также называют «травяная луна», «яичная луна» и «рыбная луна».

То есть в этот день спутник Земли не должен выглядеть розовым. Скорее, спутник Земли может выглядеть желтым, оранжевым или красным, в зависимости от атмосферных условий. Традиционно, по этому полнолунию отсчитывают дату католической Пасхи — она состоится в ближайшее воскресение после полнолуния, 12 апреля.

Добавим, обычно в году бывает 12 полнолуний, но в октябре 2020 года будет две полнолуния: 2 октября, а затем 31 октября. Это связано с тем, что лунный месяц (период между двумя полнолуниями) составляет около 29,53 суток.


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