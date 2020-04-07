Цены на чеснок в Беларуси выросли на 350% 8 7.04.2020, 14:43

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Чаще всего с этим сталкиваются минчане.

В период эпидемии коронавируса ценник на «природные иммуностимуляторы» в Беларуси местами вылетел за пределы земной орбиты. Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло горячую линию по этому вопросу. Телефон за первые же два дня задымился: поступило 350 жалоб о том, что цены необоснованно выросли, пишет kp.by.

Чаще всего жаловались минчане: на них пришлась почти половина звонков (47%), затем идут жители самых теплых областей, Гомельской (13,1%) и Брестской (9,4%). Особенно людей возмущали цены на лимоны, чеснок и имбирь.

- Эти продукты в среднем подорожали на 30 - 70%, - уточняют в министерстве. - На 72% подорожали лимоны, цены чеснок в среднем выросли на 66%, хотя есть единичные подорожания в 3,5 раза. Имбирь подорожал в среднем на 40%.

Министерство запросило у магазинов документы, которые дадут понять, насколько обоснован такой рост цен. Днем в понедельник их пока никто не предоставил, но МАРТ рассчитывает в ближайшие дни получить эту информацию.