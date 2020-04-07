Спасибо, что бросили нас умирать: россияне записали гневное обращение к Путину 4 7.04.2020, 15:25

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Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Главу Кремля обвиняют в том, что он пустил ситуацию в стране на самотек.

На фоне больничных палат в ужасном состоянии и вынужденных лечиться в таких условиях пожилых россиян, голос за кадром "благодарит" Путина за то, что он до последнего откладывал введение карантина, пишет "Апостроф".

"Спасибо за то, что помогаете Италии, позабыв о России. Спасибо, что отправляете помощь одной из богатейших стран Европы, забыв о больницах Саратова, Воронеже, Перми и остальных городов нашей России. Спасибо, что загрузили гуманитаркой самолет в США, но забыли отправить медицинские маски в больницы Астрахани и Тверь", -сказано в ролике.

Кроме того, Путину припоминают и другие "благодеяния" - новые налоги, совмещенные с массовым закрытием производств и торговых залов и 20 лет "стабильности" на нефтяной игле.

"Спасибо, от всех нас. Дай вам Бог здоровья и долголетия. Они вам понадобятся, когда вам придётся отвечать перед судом за все те преступления, которые вы совершаете 20 лет подряд. Спасибо!", - резюмирует автор ролика.