В интернете появится фильм о крупнейшем болоте в Беларуси 1 7.04.2020, 15:27

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Фото: Денис Лагун

Премьера состоится 9 апреля.

Онлайн-премьера белорусского документального фильма «Болото Ельни» и диджейский сет с воздушного шара состоится 9 апреля. Попасть на показ можно бесплатно, фильм будет доступен здесь.

Проект KURS: RA и минская студия видеопродукции Krok Films сняли документальный фильм о крупнейшем верховом болоте в Беларуси. Закрытая премьера для тех, кто поддержал проект с помощью краудфандинга, состоялась 13 февраля этого года, и теперь любой желающий может посмотреть фильм.

Ельня - самое большое верховое болото в Беларуси, которому более 9000 лет. По площади оно как Минск: на 200 км² находятся 118 озер и живут 130 видов птиц. В 2007 году сгорело 70% Ельни. В каком состоянии болото находится сейчас? Нужно ли его восстанавливать и какую роль играют биотопы в глобальном климате? Как электронная музыка связана с экологией? Об этом 9 апреля расскажут создатели проекта KURS: RA.

Показ фильма начнется в 20.00, а с 21.00 будет дискуссия с авторами и героями картины в прямом эфире в Instagram KURS: RA.