Давай, Антошка 1 Telegram-канал «СерпомПо»

7.04.2020, 17:04

Россияне уже давно живут в «новой реальности» — доходы 6 лет падают.

Министр финансов Антон Силуанов дал интервью Наиле Аскер-заде, подруге Андрея Костина, в котором констатировал окончание «тучных времен» в российской экономике. Поэтому «сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве».

Короче, вслед за Решетниковым, Набиуллиной, Собяниным и прочими дал, понять, что денег для вас, граждане, нет. Помощи от государства в связи с пандемией COVID-19 не ждите.

«Для нас это как бы новая реальность», - заявил Силуанов.

Да ну! И что Сечин перестанет «зарабатывать» по ₽5 млн в день и отдаст под инфекционную больницу свой особняк за ₽20 млрд? А Наиля продаст подаренную сердечным другом Костиным 62-метровую яхту, а вырученные ₽4 млрд направит на закупку ИВЛ для россиян? И так все наши толстосумы?

Для Силуанова и Путина, может, и новая реальность наступила. А россияне в ней уже живут давно – доходы 6 лет падают. Благодаря тому, что вся эта весёлая компания сначала уронила рубль в 2014-м, отжав Крым и устроив России санкционную изоляцию. А в 2020-м грохнула ещё разок. Вместе с нефтяным рынком и, соответственно, со всей экономикой РФ, которую 20 лет героически снимали с нефтяной иглы.

А сейчас ещё коронавирус. И теперь доходы вообще лягут – и у граждан, и у бизнеса. На что Минфин, как и прочие министерства, плевать хотели.

«Мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», - успокаивает Силуанов.

Вы-то готовы. А мы-то нет! После того, как выяснилось, что «накоплен» он не у нас, а у вас. И кубышку трогать нельзя, видимо, на случай ядерной войны, и макроэкономическая стабильность должна быть, как на кладбище.

ВладимВладимыч приказал! «Монетаристы-технократы» взяли под козырёк и исполнили! А на остальное – «тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали».

Благополучно профукали все эти «тучные годы». А теперь министр финансов нам какую-то патетическую пургу гонит.

Вы сколько ещё россиянам таких «новых реальностей» повышенного «левела» пережить приготовили? Тоже что ли в космосе уже, как ваш Путин?

Вот Силуанов 30 лет работает в Минфине, из них последние 8,5 лет – министром. А в итоге со сказочным нашим президентом профессионально скатился до уровня персонажа песни группы «Комбинация» про бухгалтера. Даже ниже должности замначальника подотдела Минфина РСФСР, которую он тогда, в 91 году, занимал.

Так что пока ещё не поздно, давай, Антошка, «иди копать картошку»! Там от тебя пользы больше будет. А сначала – сажать, как раз посевная на носу. И Эльвиру с собой прихвати!

А то ведь, когда россияне, наконец, устроят здесь свою «новую реальность», массово сажать начнут уже не картошку. И не исключено, что и копать вам с ВладимВладимычем тогда придётся кое-что другое.

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