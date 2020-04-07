«В среду начал кашлять, в пятницу умер» 7.04.2020, 17:06

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59-летнему работнику спорткомплекса «Стайки» ставили диагноз ОРВИ, а он умер от коронавируса.

59-летний Федор Б., работавший сантехником в комплексе олимпийской подготовки «Стайки» под Минском, несколько дней жаловался на высокую температуру и кашель. Ему поставили диагноз ОРВИ, но не забрали в больницу. Ночью со 2 на 3 апреля он умер.

Историю своего дяди сообщила «Белсату» жительница Минска Ольга. По ее словам, в свидетельстве о смерти написали: «сердечно-легочная недостаточность». На фоне чего она развилась, не уточнили.

«У нас семья раскололась на две части: те, кто верит в официальную причину, и те, кто не верит. Последние не пошли на похороны. Жена умершего уверена, что это не коронавирус, ведь дядя очень тяжело работал и никогда не обращался к врачам. Она взяла на работе отпуск на 5 дней, но не изолировалась и продолжает свободно перемещаться по городу», – говорит Ольга.

Она рассказывает, что в позапрошлую пятницу, 30 марта, у Федора поднялась температура 38. В понедельник он вызвал на дом врача из поликлиники по месту жительства в микрорайоне Малиновка. Мужчине поставили диагноз: острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

«Ему прописали парацетамол, чтобы сбивать температуру, и антибиотики. В среду начался кашель, на следующий день вызвали скорую. Скорая спросила, был ли он за границей и является ли контактом первого уровня. Родственники ответили, что нет. Тогда им посоветовали утром снова вызвать врача, но до утра он уже не дожил.

Получается, вот так человек сгорел от сердечно-легочной недостаточности?» – говорит Ольга.

Девушка добавляет, что дядя курил и «время от времени покашливал», но о конкретных хронических болезнях ей ничего неизвестно. На констатацию смерти скорая приехала без спецкостюмов – только в масках и перчатках.

«Коллеги на работе сначала собирались устроить поминки, стол, а потом позвонили тете и извинились, что не смогут организовать ничего из-за карантина», – рассказывает Ольга.

Гражданская жена Федора остается в тяжелом психологическом состоянии, все время плачет, говорит Ольга. Говорить с журналистами пока не готова.

«Она даже не знает, брали ли у него мазок на коронавирус. Когда скорая приехала, ее попросили выйти из комнаты и что-то там делали, какие-то уколы. Возможно, пытались как-то спасать», – добавляет Ольга.

Также девушка утверждает, что ее родители, живущие неподалеку от спорткомплекса «Стайки», сообщили о как минимум двух случаях заражения коронавирусом в соседней деревне.

Администрация «Стаек»: случаев коронавируса у нас нет

«Стайки» – это основная тренировочная база спортсменов, которые готовятся к участию в Олимпийских играх. Хотя Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на следующее лето, белорусские спортсмены продолжают тренировки. 5 апреля исполнительный директор Белорусской федерации бокса заявлял БелТА, что тесты на коронавирус у всех боксеров – отрицательные.

И спортсмены, и часть персонала живут на территории комплекса. Сантехник тоже жил там в служебной квартире.

Заместитель генерального директора «Стаек» по административно-хозяйственной работе Андрей Новиков сказал, что о смерти сантехника администрация знает, но не связывает ее с коронавирусом. «Официально нам не предоставили никаких документов [с подтверждением коронавируса]… ни у персонала, ни у спортсменов не было обнаружено коронавируса, общего роста заболеваний у нас тоже нет», – отметил Новиков.

Вместе с тем он добавил, что профилактические меры в «Стайках» ввели почти две недели назад. »Уже почти две недели у нас проводится комплекс мероприятий по предупреждению занесения коронавирусной инфекции: введен более жесткий пропускной режим, охрана проинструктирована, посторонним вход на территорию запрещен, определили места, где можно обработать руки, дезинфицируем помещения. Мы максимально ограничиваем контакты спортсменов: ни их, ни тренеров мы за территорию комплекса не выпускаем», – объяснил Новиков.