Сколько зараженных коронавирусом в странах-соседках Беларуси
- 7.04.2020, 17:36
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Сравниваем статистические данные с цифрами Минздрава.
6 апреля Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их сведениям, в Беларуси 861 зараженных коронавирусом, 53 из них вылечены, 13 человека скончались.
Сайт Charter97.org проверил по онлайн-карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.
Россия
Заражены – 7 497
Умерли – 58
Вылечились – 494
Польша
Заражены – 4 532
Умерли – 111
Вылечились – 191
Украина
Заражены – 1 462
Умерли – 45
Вылечились – 28
Литва
Заражены – 880
Умерли – 15
Вылечились – 8
Латвия
Заражены – 548
Умерли – 2
Вылечились – 16
Для сравнения также приведем еще цифры в Чехии и Швеции, в которых примерно такое же количество населения, как в нашей стране:
Швеция
Заражены – 7 693
Умерли – 591
Вылечились – 205
Чехия
Заражены – 4 828
Умерли – 80
Вылечились – 127
Напомним, что в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Правительства закрыли границы, учебные и развлекательные заведения. В городах ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».