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Сколько зараженных коронавирусом в странах-соседках Беларуси

  • 7.04.2020, 17:36
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Сколько зараженных коронавирусом в странах-соседках Беларуси
Фото: PAP

Сравниваем статистические данные с цифрами Минздрава.

6 апреля Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их сведениям, в Беларуси 861 зараженных коронавирусом, 53 из них вылечены, 13 человека скончались.

Сайт Charter97.org проверил по онлайн-карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.

Россия

Заражены – 7 497

Умерли – 58

Вылечились – 494

Польша

Заражены – 4 532

Умерли – 111

Вылечились – 191

Украина

Заражены – 1 462

Умерли – 45

Вылечились – 28

Литва

Заражены – 880

Умерли – 15

Вылечились – 8

Латвия

Заражены – 548

Умерли – 2

Вылечились – 16

Для сравнения также приведем еще цифры в Чехии и Швеции, в которых примерно такое же количество населения, как в нашей стране:

Швеция

Заражены – 7 693

Умерли – 591

Вылечились – 205

Чехия

Заражены – 4 828

Умерли – 80

Вылечились – 127

Напомним, что в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Правительства закрыли границы, учебные и развлекательные заведения. В городах ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».


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