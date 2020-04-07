Белорусская регбистка, работающая медсестрой: Не понимаю, почему люди читают новости и не пугаются количества больных 14 7.04.2020, 18:07

3,540

Фото из инстаграма Ольги Немкович

Ольга Немкович рассказала о работе медсестрой-анестезистом в 10-й городской клинической больнице.

Регбистка сборной Беларуси Ольга Немкович рассказала tut.by о работе медсестрой-анестезистом в 10-й городской клинической больнице.

«На данный момент дома успеваю только поспать. Ни на что другое сил не остается. Наша больница постепенно перепрофилируется в инфекционную. Работы уже много, и никто, даже медперсонал, не может сказать, что будет завтра или через неделю.

В реанимации традиционно подрабатывало много студентов из медуниверситета. А в связи с тем, что целую общагу БГМУ закрыли на карантин, дополнительная нагрузка легла на нас.

Смены переносятся тяжелее еще и потому, что мы теперь работаем в другой амуниции. В ней быстро становится жарко, некомфортно, тело потеет. Плюс, естественно, появляется страх. Пускай и минимальный, но он есть. Причем страх не заразиться, а заразить других. Все равно ведь приходится пользоваться общественным транспортом, когда нет своей машины. Но я ношу по две маски, постоянно обрабатываю руки антисептиком и по возможности стараюсь не касаться поверхностей.

Никто до конца не знает, чего ждать от этого вируса. Но в наших силах обезопасить себя. Сейчас точно не стоит посещать общественные места, переполненные гипермаркеты, вербные воскресенья. Я не понимаю, почему люди читают новости и не пугаются количества зараженных и больных.

Причем труднее всего оказалось объяснить всю серьезность происходящего старшему поколению. Вот я захожу в магазин в маске и вижу удивленную бабушку, которая думает: «Господи! Ну мы ж все пережили. И это тоже переживем». До многих тяжело достучаться. Кажется, остается только за ручку отвести в реанимацию и показать им, как бывает плохо», – сказала Немкович.