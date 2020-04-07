Белорусы жалуются на дополнительные поборы в банках 7.04.2020, 18:46

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В некоторых банках берут плату за заключение дополнительного соглашения, в других - за рассмотрение заявления.

Белорусы все чаще стали обращаться в банки, но уже не для того, чтобы оформить новые кредиты, а чтобы попытаться отсрочить обязательные платежи по уже взятым займам. Причины в большинстве своем понятны: сложная эпидемиологическая обстановка, закрытые границы, срывы заключенных контрактов - из-за всего этого некоторые производства приостанавливаются, предприятия и организации ставят свою деятельность на паузу. Понятно, что они вынуждены отправлять работников в отпуск. Везет тем, кто отправляется в вынужденный простой с сохранением хотя бы двух третей заработка, но есть и те, кто «отдыхает» с формулировкой «за свой счет». И многие их тех, кто имеет кредиты, теперь не могут их своевременно погашать, пишет kp.by.

Что делать? Решение очевидно: обращаться в отделение банка и просить предоставить что-то вроде кредитных каникул. И здесь многие сталкиваются со сложностями.

- Когда мы с мужем покупали квартиру, то вынуждены были взять два кредита. Один - потребительский, второй - целевой, на приобретение жилья, - рассказывает минчанка Алена. - Так получилось, что муж остался без работы: фирма, где он работал, торговала с Россией, сейчас она не просто временно не работает, а вообще закрылась. Муж теперь официально безработный, я сижу в декрете с маленькой дочкой. Весь доход - пособие по уходу за ребенком и пособие по безработице. Муж активно ищет работу, пока безуспешно. Мы обратились в Приорбанк, где брали потребительский кредит, с просьбой предоставить отсрочку в его погашении буквально на два-три месяца: я уверена, что муж найдет работу и потом мы снова сможем его погашать. Там взяли заявление, обнадежили, пообещали его рассмотреть в течение недели, предложить какие-то варианты.

С кредитом на квартиру, который Алена с мужем брали в другом банке, оказалось все сложнее.

- Мы приехали в отделение, где оформляли кредит, там нам дали телефон ипотечного офиса. Примерно полтора часа настойчивых звонков и ожидания на трубке увенчались успехом: ответил специалист, молодой человек. Я объяснила ситуацию, однако диалога не получилось. Единственный вариант, который он смог мне предложить, заключался в том, что банк может рассмотреть нашу просьбу, но только в том случае, если в трудовой книжке у мужа причиной увольнения будет указана сложная эпидемиологическая обстановка. Очевидно же, что этой формулировки не существует, есть нормы Трудового кодекса, - эмоционально заключает Алена. - В конце концов, я спросила, а что если муж заболеет коронавирусом, попадет в больницу, получит больничный с этим диагнозом? На это консультант мне сообщил, что в этой ситуации банк рассмотрел бы нашу просьбу и, может быть, предоставил отсрочку по основному долгу на срок больничного листа, но проценты мы обязаны были бы выплачивать в любом случае. В общем, конструктива не получилось, не знаю, как быть дальше.

«Попросили подтвердить, что уровень моего дохода восстановится»

С другой проблемой столкнулась Наталья, специалист по рекламе.

- У меня есть непогашенный кредит на потребительские нужды в Белинвестбанке. Платить по нему временно не могу - зарплата стала чисто символической. Обратилась в банк с просьбой о предоставлении отсрочки по оплате. Там мне сказали, что каждый случай рассматривается индивидуально, необходимо собрать пакет бумаг. Во-первых, нужно принести документы, подтверждающие, что зарплата снизилась. Устроит справка о доходах за шесть месяцев. Во-вторых, попросили документ, подтверждающий, что уровень моего дохода восстановится. Что это может быть за документ, специалист не смогла пояснить. Но самое интересное меня ждало впереди. Заявление и приложенные к нему документы в банке рассмотрят только за деньги! Стоимость рассмотрения заявления - 45 рублей! При этом специалист сказала, что тариф уже понизили, раньше было вообще 85 рублей. Отдельно она обратила внимание, что рассмотрение заявления с просьбой вовсе не гарантирует положительного решения по нему.

У каждого банка свой тариф на заявления о кредитных каникулах

Мы решили проверить, действительно ли уйти на кредитные каникулы стоит денег и вообще - легко ли их получить.

В Белинвестбанке нам подтвердили, что за рассмотрение заявления об отсрочке платежа по кредиту действительно берут 45 рублей - такой тариф банк устанавливает самостоятельно, на что имеет право. Кроме этого, банк может предоставить отсрочку только по погашению основного долга, платить проценты придется в любом случае.

Консультант Белагропромбанка (в его отделение пришлось обратиться лично, потому что ожидание ответа по номеру контакт-центра заняло 40 минут, но специалист так и не ответил) рассказал, что в случае положительного решения отсрочка внесения платежей по потребительским кредитам может составить до трех месяцев. Но в четвертом месяце клиент обязан сделать сразу четыре платежа за один раз, одномоментно погасив свои обязательства! Вариант, что и говорить, почти неподъемный.

В контакт-центре БНБ-Банка рассказали, что если возникли трудности с уплатой кредита, то нужно предоставить подтверждающие это документы, написать заявление. Его рассмотрят, и если решение будет положительным, то нужно будет заключить дополнительное соглашение, в котором пропишут все условия. Стоимость заключения дополнительного соглашения - 25 рублей.

Банк БелВЭБ тоже идет навстречу своим клиентам, которые попали в непростую финансовую ситуацию: каждую ситуацию здесь рассматривают индивидуально, отсрочка может быть предоставлена только по основному долгу, новые условия оформляются дополнительным соглашением. Стоит оно, согласно тарифам банка, 30 рублей.

Сотрудники Белгазпромбанка рассказали, что заявления с просьбой об отсрочке в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой рассматриваются около 15 дней. Сама отсрочка предоставляется максимум на полгода и касается исключительно основного долга, от уплаты процентов не избавят в любом случае. При этом если клиент раньше уже имел просрочку по уплате своего кредита, то положительного решения о «кредитных каникулах» ждать не стоит вовсе. Стоит заключение дополнительного соглашения 25 рублей.

В отделении Абсолютбанка отметили, что банк только начал разрабатывать схему, по которой его клиенты смогут при необходимости взять паузу в оплате своих кредитных обязательств. Надо написать заявление, предоставить справку о доходах, где будет видно, что они действительно снизились. Обращение рассмотрят примерно за 14 дней, это бесплатно. Если специалисты банка сочтут ваши обстоятельства достаточными, то отсрочка будет предоставлена на 3 месяца, и это будет «полный стоп»: в это время банк не потребует уплачивать задолженности ни по основной сумме, ни по процентам. Оформят это решение дополнительным соглашением, его заключение, что приятно, также бесплатно.

В офисе Беларусбанка подчеркнули, что случай каждого отдельного заемщика рассматривается индивидуально, однако если банк решит предоставить отсрочку, то ее максимальный срок составит не более 6 месяцев, при этом в самом позитивном случае в это время не потребуется ни уплачивать проценты, ни погашать платеж по основному долгу.