Благодаря огласке в СМИ учителя из Несвижа не пошли на субботник 6 7.04.2020, 19:00

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иллюстрационное Фото

Субботник должен был пройти сегодня.

Вчера мы писали о том, что учителей из Несвижа загоняют на субботник, который должен был пройти сегодня. Приказ об этом был подписан председателем райисполкома.

После публикации информации субботник отменили.

«Спасибо большое, нас перевели на удаленку. Субботник отменили», - сообщил подписчик телеграм-канала «Баста!», который ранее прислал копию приказа о проведении субботника.

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