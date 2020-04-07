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Замглавврача минской инфекционки: Прогнозируется очень тяжелый апрель

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  • 7.04.2020, 20:31
  • 4,944
Замглавврача минской инфекционки: Прогнозируется очень тяжелый апрель
Святослав Вельгин

Святослав Вельгин пожаловался на сложную ситуацию с коронавирусом.

Святослав Вельгин, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической инфекционной больницы Минска, прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

«У нас тоже ситуация сложная, но паниковать не надо, — цитирует слова Вельгина БелТА. — Сейчас у нас прогнозируется очень тяжёлый апрель, а там ситуация покажет».


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