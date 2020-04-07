Некоторые медвузы Беларуси подняли плату за обучение 3 7.04.2020, 21:22

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Гомельский государственный медуниверситет

Плату поднимают второй раз за учебный год.

В то время как во всем мире объявляют налоговые, арендные и кредитные каникулы, белорусские вузы меняют ценники для студентов-платников. Так, с 1 апреля Гомельский государственный медуниверситет объявил о повышении стоимости обучения. «С 01.04.2020 стоимость обучения на платной основе на 2019—2020 учебный год составит 2887 руб.», — говорится на сайте вуза. Родители студентов недовольны: время и так непростое, а тут — сюрприз, пишет «Онлайнер».

— Тяжелое время настало, но, видимо, не у всех. Сегодня мой ребенок прислал приказ, что до 30 апреля нужно доплатить за обучение. То есть с 1 апреля поднялась плата за обучение. Вопрос: с какого перепуга? Если честно, то хочется писать только ненормативную лексику, — обратилась взволнованная мать студента гомельского меда.

В экономическом отделе ГГМУ подробно разъяснили, как формируется ценник на обучение, из чего складывается стоимость, как и по каким причинам она поменялась именно в этом вузе.

— Есть протокол заседания комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь от 10 марта 2020 года №32/7. Там написано, что в государственных учреждениях образования при реализации образовательных программ высшего и среднеспециального образования в 2020 году изменение стоимости обучения на платной основе разрешено в размере не более 10% к ценам, действовавшим на 1 сентября 2019 года, что нами и было сделано. Это не только один наш вуз, я знаю, что (подняли цены. — Прим. Onliner) все вузы в Республике Беларусь. Только мы подняли с 1 апреля, а есть вузы, которые сделали это с 1 марта. Мы взяли только за фактическое время с апреля, то есть пропорционально. Мы не взяли с сентября и 200 рублей не разделили на все 12 месяцев, а сумму 200 разделили на 12 месяцев и умножили на 5 месяцев — и получилось не больше 200 рублей, а только 109. Другие вузы всю сумму брали, — сказали в университете.

В ГГМУ пояснили, что, формируя старые цены в июле прошлого года, они отталкивались от тогдашних зарплат. В сентябре повысилась тарифная ставка первого разряда — до этого она была 36,4 рубля, а стала 41. Соответственно, у всех внебюджетных сотрудников вуза выросла зарплата: университет должен заложить это в стоимость. Внебюджетникам из госбюджета платить нельзя.

— Плюс с первого января этого года полностью изменена оплата труда бюджетников: с 1 сентября по сегодня зарплата в университете выросла на 20,6%. В том числе потому что выросла еще и минимальная заработная плата — с 330 до 375 рублей. И мы эти 375 рублей должны всем заплатить. Плюс отпускные преподавателям — люди 10 месяцев учат студентов, мы должны оплатить им два месяца отпуска. За счет чего?

Также, напомнили в вузе, по стране увеличились командировочные расходы — с 7 до 9 рублей. Подросла и стоимость транспортных услуг: топливо подорожало на 20% (в среднем с 1,43 до 1,73 рубля).

— Естественно, увеличились расходы на одного студента в расчете. И нам нужно не 10% поднимать, рентабельность вуза с учетом поднятия стоимости обучения у нас — минус 12% (до этого была минус 17%). При плюс 5% предприятие является убыточным, мы выживаем только за счет иностранных студентов. В республике все уже подняли цены, в медицинских вузах это обычно происходит позже.

В гомельском меде уточнили: в вузе по сравнению с другими медуниверситетами страны (гродненским, минским и витебским) ценник на обучение ниже на 400 рублей с чем-то. ГГМУ скоро исполнится 30 лет, это самый молодой медуниверситет страны. Он формировался в непростых 1990-х с нуля, финансирование было обрезано. Профессорский состав вуза не такой многочисленный, как в остальных медах. Материально-техническая база не настолько крепкая.

Напомним, цену на обучение с начала марта подняли многие белорусские вузы. Второй раз за учебный год.