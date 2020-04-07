закрыть
7 апреля 2020, вторник, 22:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Некоторые медвузы Беларуси подняли плату за обучение

3
  • 7.04.2020, 21:22
  • 1,562
Некоторые медвузы Беларуси подняли плату за обучение
Гомельский государственный медуниверситет

Плату поднимают второй раз за учебный год.

В то время как во всем мире объявляют налоговые, арендные и кредитные каникулы, белорусские вузы меняют ценники для студентов-платников. Так, с 1 апреля Гомельский государственный медуниверситет объявил о повышении стоимости обучения. «С 01.04.2020 стоимость обучения на платной основе на 2019—2020 учебный год составит 2887 руб.», — говорится на сайте вуза. Родители студентов недовольны: время и так непростое, а тут — сюрприз, пишет «Онлайнер».

— Тяжелое время настало, но, видимо, не у всех. Сегодня мой ребенок прислал приказ, что до 30 апреля нужно доплатить за обучение. То есть с 1 апреля поднялась плата за обучение. Вопрос: с какого перепуга? Если честно, то хочется писать только ненормативную лексику, — обратилась взволнованная мать студента гомельского меда.

В экономическом отделе ГГМУ подробно разъяснили, как формируется ценник на обучение, из чего складывается стоимость, как и по каким причинам она поменялась именно в этом вузе.

— Есть протокол заседания комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь от 10 марта 2020 года №32/7. Там написано, что в государственных учреждениях образования при реализации образовательных программ высшего и среднеспециального образования в 2020 году изменение стоимости обучения на платной основе разрешено в размере не более 10% к ценам, действовавшим на 1 сентября 2019 года, что нами и было сделано. Это не только один наш вуз, я знаю, что (подняли цены. — Прим. Onliner) все вузы в Республике Беларусь. Только мы подняли с 1 апреля, а есть вузы, которые сделали это с 1 марта. Мы взяли только за фактическое время с апреля, то есть пропорционально. Мы не взяли с сентября и 200 рублей не разделили на все 12 месяцев, а сумму 200 разделили на 12 месяцев и умножили на 5 месяцев — и получилось не больше 200 рублей, а только 109. Другие вузы всю сумму брали, — сказали в университете.

В ГГМУ пояснили, что, формируя старые цены в июле прошлого года, они отталкивались от тогдашних зарплат. В сентябре повысилась тарифная ставка первого разряда — до этого она была 36,4 рубля, а стала 41. Соответственно, у всех внебюджетных сотрудников вуза выросла зарплата: университет должен заложить это в стоимость. Внебюджетникам из госбюджета платить нельзя.

— Плюс с первого января этого года полностью изменена оплата труда бюджетников: с 1 сентября по сегодня зарплата в университете выросла на 20,6%. В том числе потому что выросла еще и минимальная заработная плата — с 330 до 375 рублей. И мы эти 375 рублей должны всем заплатить. Плюс отпускные преподавателям — люди 10 месяцев учат студентов, мы должны оплатить им два месяца отпуска. За счет чего?

Также, напомнили в вузе, по стране увеличились командировочные расходы — с 7 до 9 рублей. Подросла и стоимость транспортных услуг: топливо подорожало на 20% (в среднем с 1,43 до 1,73 рубля).

— Естественно, увеличились расходы на одного студента в расчете. И нам нужно не 10% поднимать, рентабельность вуза с учетом поднятия стоимости обучения у нас — минус 12% (до этого была минус 17%). При плюс 5% предприятие является убыточным, мы выживаем только за счет иностранных студентов. В республике все уже подняли цены, в медицинских вузах это обычно происходит позже.

В гомельском меде уточнили: в вузе по сравнению с другими медуниверситетами страны (гродненским, минским и витебским) ценник на обучение ниже на 400 рублей с чем-то. ГГМУ скоро исполнится 30 лет, это самый молодой медуниверситет страны. Он формировался в непростых 1990-х с нуля, финансирование было обрезано. Профессорский состав вуза не такой многочисленный, как в остальных медах. Материально-техническая база не настолько крепкая.

Напомним, цену на обучение с начала марта подняли многие белорусские вузы. Второй раз за учебный год.


популярное за неделю

Мнение

Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса Николай Статкевич