Маски от «Cвітанка» подняли белорусам настроение 4 7.04.2020, 21:36

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Фото: Раиса ЮДИНА

Над масками от «Світанка» хоть и шутят, но идут они нарасхват.

Защитные многоразовые маски для лица теперь - не только товар повышенного спроса, но и предмет гардероба, который привлекает внимание. Не удивительно, что соцсети вовсю обсуждают: у кого какая маска и где такую купить. Фурор на днях произвела белая маска от «Cвітанка», одного из белорусских флагманов бельевого трикотажа.

- Я купила ее в аптеке, 1 рубль 90 копеек стоит. И главное - она трикотажная, и очень хорошо облегает лицо! - хвалит приобретение коллега.

И вроде бы ничего примечательного... Но в соцсетях маску бурно обсуждают - люди пишут, что уж очень она похожа на заготовку для мужских трусов. Kp.by позвонил на предприятие, чтобы узнать, не обижаются ли там на эти шутки.

Фото: Раиса ЮДИНА

- Сейчас мы выпускаем 50 тысяч масок в сутки. Но планируем нарастить объемы, чтобы удовлетворить спрос внутри Беларуси. Почти 90% наших швей занимаются только масками. Мы шьем белые, цветные, с рисунками, многоразовые маски. Делаем их из собственного трикотажного полотна. Продаются они в аптеках и наших фирменных магазинах, - рассказывает Елена Шишко, замдиректора по идеологической работе ОАО «Світанак».

- В соцсетях смеются, что маска похожа на трусы…

- Нам не обидно. Это не то, чтобы мы какую-то деталь взяли... Это специально разработанные конструктором модели. Пусть люди смеются. Тем более, что мы сами стараемся поддерживать позитивный настрой. В наших соцсетях даже был такой шуточный ролик, где наша начальник рекламного отдела надевала женские панталоны на голову как маску - показывала, что и так можно себя защитить. Так что мы сами, можно сказать, начали эту тему с трусами. Если раньше были сомнения по поводу масок, то сейчас врачи говорят, что они все же лишними не будут. А в «Модном приговоре» Эвелина Хромченко сказала, что в нынешних условиях маска на лице - это показатель социальной вежливости. К человеку в маске и подойти как-то приятнее, правда? Раз такое время сложное, нужно предпринимать все меры безопасности, - говорит Елена Шишко.